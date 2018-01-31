Jandarma'dan darbecilere 5,5 milyon liralık tazminat davası

Jandarma Genel Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından işgal edilen Beştepe'deki komuta karargahında oluşan zararın karşılanması için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 257 kişi hakkında 5 milyon 500 bin lira tazminat davası açtı.

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda meydana gelen zararın, darbecilerden tahsil edilmesi talebinde bulunuldu.

Eylemleri nedeniyle davalıların, doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilen dilekçede, mahkemeden komutanlık lehine 5 milyon 500 bin lira maddi tazminata hükmedilmesi istendi.

Dilekçede, mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması da talep edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi faaliyetlerine yer verilen dilekçede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar ile darbe karşıtı asker ve polislerin cuntayı püskürttükleri vurgulandı.

Söz konusu davalıların büyük bir kısmının Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe faliyetlerine ilişkin davada" sanık oldukları hatırlatıldı.

Darbecilerin zırhlı araçlarla komutanlık karargahının etrafını sararak burada hakimiyet oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çekilen dilekçede, komutanlık binasındaki cuntacıların da kendilerinden olmayan askerleri derdest ettikleri ifade edildi.

Darbecilere karşı direnmek için nizamiye bölgesine gelen vatandaşlara ateş edildiği, 10 sivilin şehit olduğu, çok sayıda vatandaşın ise yaralandığı hatırlatılan dilekçede, darbecilerin teslim olmamak için uzun süre direndikleri kaydedildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ilk sırada yer aldığı davalı listesinde, halka ateş ettiği belirlenen sanık eski kurmay yarbay Ertuğrul Terzi ile Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasındaki tutuklu ve tutuksuz sanıkların tamamı yer alıyor.

Kaynak: AA