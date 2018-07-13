  • 13 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.849
    EURO 5.641
  • BIST 90675.24
    ALTIN 193.439
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Jandarma'dan "Çocuklarımız Güvende" uygulaması

Jandarma'dan "Çocuklarımız Güvende" uygulaması

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Çocuklarımız Güvende” uygulaması yapıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Jandarmadan &quot;Çocuklarımız Güvende&quot; uygulaması

Okulların kapanması ile birlikte çocukların yaz tatillerini huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak maksadıyla Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Van Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Çocuklarımız Güvende’ uygulaması yapıldı.

409 jandarma personeli ile gerçekleştirilen uygulamada; internet cafeler, park bahçeler, kahvehaneler, piknik ve mesire alanları, plajlar ile diğer umuma açık yerler denetlenirken, 3 bin 936 şahıs ile 487 servis aracının da kontrolü yapıldı.

Jandarma yetkilileri, çocukların güvenliği için bu tür uygulamalara devam edileceğini belirterek, “Özellikle yaz döneminde çocuklarımızın güvenliği için ailelerin kayıp olaylarına karşı mesire alanlarında onları yalnız bırakmamaları, çocukların boğulmalara karşı mutlaka ailelerinin kontrolünde Van Gölü’ne girmeleri önem arz ediyor” dedi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Van, Çocuklarımız Güvende Uygulaması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER