Jandarma'dan çocukları mutlu eden etkinlik

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'nda çocuklara yönelik bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara, Jandarma Özel Hareket Timi tanıtıldı. Zırhlı araç, kobra aracı, mayın detektörü, telsiz, silah ve diğer teçhizatlar gösterildi.

Jandarma mensupları, çocuklara terörle mücadele, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan teçhizat ve malzemeler hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte gösteri yapan eğitimli köpek Gurbet ise çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklar, Gurbet'le fotoğraf çektirdi.

Nene Hatun Çocuk Evleri sitesinde kalan çocuklar, Jandarma mensuplarına teşekkür etti.

İlk defa böyle bir deneyim yaşadıklarını belirten çocuklar, Jandarma teşkilatını yakından tanıma imkânı bulduklarını söyledi.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Nihat Polat ise çocuklara yönelik yapılan bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, Jandarma Bölge Komutanlığı'na farkındalık oluşturan bu etkinliğinden dolayı teşekkür etti.

Etkinlik sonunda Jandarma mensupları çocuklara kitap hediye etti.

Kaynak: İHA