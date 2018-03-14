Jandarmadan 7 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurtdışından temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul genelinde ana torbacılara dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaştı. Aylar süren çalışmalar sonucunda ekipler tarafından, şüphelilerin internet üzerinden fotoğrafları ve açık kimlikleri belirlendi.

Kimlikleri belirlenen E.C. ve C.A. isimli şüpheli şahısların, Esenyurt bölgesinde bulunan büyük bir alışveriş merkezinin otoparkında K.B. isimli şahısla buluşup teslimat yapacağını belirleyen ekipler, uyuşturucu maddenin otoparkta araçtan araca el değiştireceğini fark ederek, harekete geçti. Uyuşturucu maddeler teslimatın yapıldığı esnada düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Kaçmaya çalışan şahıslar, araçtan çıkmaya çalıştıkları anda yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anını canlı olarak izleyen vatandaşlar, Jandarma ekibini alkışladı.

Valizden paket paket eroin çıktı

Araçta arama yapan ekipler, arka kısımdaki valizin içinde koli bantlarına sarılı, her biri 500 gram ağırlığında 70 paket eroin buldu.

Şüpheliler ilk ifadelerinde, trafiğin yoğun olduğu saat dilimini özellikle seçtiklerini, alışveriş yapan vatandaşların ellerindeki çantaların ve kolilerin arasında kendi valizlerinin dikkat çekmeyeceğini düşündükleri için alışveriş merkezi otoparkında teslimatı yapmayı planladıklarını itiraf etti.

Ekipler operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 35 kilogram eroini ele geçirirken, yakalanan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA