Jandarma'dan 5 milyonluk uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; V.K., C.Ö. ve E.T. isimli şahısların Hakkari-Van bölgesinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu İstanbul'da satacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma siber suçlarla mücadele ekipleri haftalar süren çalışmalar sonucunda, şüphelilerin internet üzerinden fotoğrafları ve açık kimliklerini belirledi.

Araştırmaların devamında V.K., C.Ö. ve E.T. isimli şüpheli şahısların, Esenyurt bölgesinde bulunan bir siteye girip, çıktığı tespit edildi. Bölgede ve site çevresinde fiziki takip ve istihbari çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı 5 farklı aracı belirledi.

Şüphelilerin bütün bağlantılarını önceden tespit eden ve akşam saatlerinde teslimat yapılacağını öğrenen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda dolap içerisine saklanmış bir valiz içerisinde piyasa değeri 5 milyon TL olan 25 kilogram ağırlığında 48 paket eroin ele geçirildi.

Dedektör köpek Avcı’nın sevinci gülümsetti

Aramalarda Jandarma ekiplerine dedektör köpeği 'Avcı' da destek oldu. Uyuşturucunun bulunmasının ardından iki ayağının üstünde durarak Jandarma personelinin kendisine “çak” işareti yapmasına karşılık veren Avcı, ödülünü aldı.

Yakalanan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA