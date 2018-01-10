Jandarma yeni üniformalarını giydi

Jandarma Genel Komutanlığınca aralık ayında birliklere yeni tip kıyafetlerin dağıtımı konulu emir yazısının gönderilmesinin ardından asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafette değişikliğe gidildi.

Sağ kolda Türk bayrağı, sol kolda birlik arması olacak

Buna göre, yeni tip kıyafetlerde "kayık kep" yerine bere ve şapka kullanılacak. Jandarma asayiş personelinin kullanacağı yeni kıyafetlerde subayların rütbe işaretleri omuza, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri ise kola takıldı. Sağ kolda Türk bayrağı, sol kolda daire şeklindeki birlik arması bulunacak.

Sağ göğüs üzerinde personelin soyadı yazarken, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile erbaş ve erlerin yaka işaretleri, sağ göğüs üzerinde bulunan isimlikleri, şapka kokartlar ve rütbeleri nakışlı örme şeklinde düzenlendi.

Subay astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş statüsündeki personelin tamamının yaka işaretinde şualı ay yıldız ve düğme yer alırken erbaş ve erlerin yaka işaretinde düğme yerine yalnızca şualı ay yıldız yer alacak.

Uzman jandarma ve uzman erbaş statüsündeki personel, astsubay kıyafetinin aynısını, kendi rütbe işaretlerini takarak kullanacak. Türk bayrağı ve daire şeklindeki birlik arması sağlığa zararlı madde içermeyen malzemeden üretilirken, jandarma asayiş kıyafeti üzerinde yer alan bütün aksesuarlar kıyafet renginde fermatüreli olacak.

Göğüste rütbe olmayacak

Komando ve eğitim kıyafetlerinde subayların rütbe işaretleri omuzda, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri kolda bulunacak. Kıyafetlerde göğüs üzerinde rütbe bulunmazken, komando ve eğitim kıyafetlerinde yaka işareti kullanılmayacak.

Yeni kıyafetlerde eskilerinden farklı olarak pantolon palaskasına takılan tip silah kılıfı yer alacak, eğitim kıyafetlerinin tamamında yalnızca şapka kullanılacak.

Kaynak: AA