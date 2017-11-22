  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Jandarma Teşkilatı'nda Türk kadınının gücü

Jandarma Teşkilatı'nda Türk kadınının gücü

228 kadın jandarma astsubay adayı, zorlu eğitimlerden geçiyor, yurdun dört bir yanında fedakarca sürdürecekleri görevlerine hazırlanıyor.

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Jandarma Teşkilatı'nın kadın astsubayları, zorlu eğitimlerle kar kış demeden her koşulda göreve hazırlanıyorlar. 228 kadın astsubay adayı, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden geçiyor.

38 hafta süren zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kadın jandarma astsubaylar, yurdun dört bir yanında göreve başlıyor.

Özellikle kadın ve çocuklarla ilgili görevlerde büyük sorumluluk üstleniyorlar.

Kadın astsubaylar, timler veya karakollarda çalışabiliyor, asayiş, terörle mücadele, istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlar bürolarında da aktif görev alıyor.

Halkın huzur ve güveni için büyük fedakarlıkla hizmet veriyorlar.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: kadın astsubaylar, jandarma
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