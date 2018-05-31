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Jandarma, Şenoba Helikopter kazası şehitlerini kliple andı

Jandarma Genel Komutanlığı bir yıl önce Şırnak Uludere'de düşen helikopterde şehit olan 13 askeri hazırladığı kliple andı.

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Jandarma Genel Komutanlığı 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak Uludere Şenoba yakınlarında helikopter kazası sonucu şehit olan 13 askeri hazırladığı özel bir klip ile andı. 

Klipte, Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Hanke'ye ağıt şiiri, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Metin Turan tarafından seslendirildi. 

Helikopter kazası 31 Mayıs 2017 günü yaşandı. Üst rütbeli askerler Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba İlçesi'ndeki askeri bölgeleri denetlemişlerdi. Cougar tipi helikopter dönüş için yaptığı kalkıştan kısa süre sonra yüksek gerilim hattına çarpıp düştü.

Kazada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da aralarında bulunduğu, 2'si pilot, biri teknisyen, 13 asker şehit olmuştu.

Kaynak: TRT Haber

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