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Jandarma, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Jandarma, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında Özel Kalem Müdürü de var

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 13 örgüt sorumlusu için gözaltı kararı verildi.

Etkin pişmanlıktan faydalanan 6 astsubaya gözaltı

Soruşturma Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak: AA

Etiketler: muvazzaf, mahrem imamı, gözaltı, fetö soruşturması
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