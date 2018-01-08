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Buradasınız : » » Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri görünmezi görünür kılıyor

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri görünmezi görünür kılıyor

Her suçlu arkasında bir iz bırakıyor, her suç ise bir delil ile aydınlanıyor. Bu tespiti yapan, olayları aydınlatan adreslerden biri Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı.

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Cinayet, hırsızlık, saldırı...

Her suç arkasında bir delil bırakıyor. O deliler ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı tarafından ortaya çıkarılıyor. Bu delilerden hangisinin şüpheliye götürdüğüne ise laboratuvarlar karar veriyor. İzlerden suçlulara ulaşılan Ankara'daki o laboratuvarların kapıları TRT'ye açıldı.

Muhabir Doğancan Aksoy ve Kameraman Seyit Taşdelen olay yeri inceleme ekipleri nasıl çalışıyor görüntüledi.

Her temas bir iz bırakıyor

Her temasın bir iz bıraktığını söyleyen ekipler, "Düz bir odada hiç iz bırakmadığımızı düşünsek de bastığımız anda aslında gözükmese de ayak izimiz burada çıkıyor. İşte o gözükmeyen ayak izi özel ışıklar kullanılarak daha görünür hale getiriliyor ve daha sonra ekipler incelemeye başlıyor." açıklamasını yaptı.

Hem araç lastiği hem de ayakkabı izleri JİKAS yani Jandarma İz Kayıt ve Arşiv Sistemi'ne kaydediliyor.

Bu arşiv sistemi sayesinde Türkiye'nin farklı illerinde aynı şüpheli tarafından işlenen suçlar arasında da rahatlıkla bağlantı kurulabiliyor.

Her ne kadar seri üretim ayakkabı ve lastikler farklı illerde pek çok kişi tarafından kullanılsa da bu sistemi yanıltamıyor.

Taban üzerinde kullanıma bağlı gelişen leke ve zedelenmeler, şüpheliye aidiyet için kanıt oluşturuyor.

Görünmez izler görünür hale getiriliyor

Olay yerindeki bir diğer hayati delil ise parmak izi.

İşte o yüzden parmak izi taşıyabilecek tüm deliler Parmak İzi Laboratuvarı'na getiriliyor.

Buradaki asıl hedef görünmez parmak izlerinin görünür hale getirilmesidir. Bulgular, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler uygulanarak bu izlerin görünür hale getirilmesi çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: trt haber, TRT, suç, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, Doğancan Aksoy, delil
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