Jandarma Okullar Komutanlığı davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 kişinin yargılandığı davada, ara karar açıklandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından sanık ve avukatların talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, "suçun vasıf ve mahiyeti", "delil durumu" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tahliye taleplerini reddeden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması yönündeki talebi de kabul etmeyen mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Mart 2018'e erteledi.

AA

