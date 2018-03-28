Jandarma Okullar Komutanlığı darbe davasında 31 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 31 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Karar için görüşü sorulan iddia makamı, sanık savunmalarının alınmasının tamamlandığını ve müştekiler ile tanıkların da dinlendiğini hatırlatarak, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu bildirdi.

Savcı, tutuksuz yargılanan çoğu eski kursiyer teğmen 280 sanık ile firari sanıklar Yavuz Aydın, Salih Ergün, Niyazi Alkan, Ramazan Kadıoğlu ve Altan Teker'in dosyasının ayrılmasını istedi.

Sanıkların 15 Temmuz'a ilişkin duruşmalarda yaptığı savunmalarında, "gece eğitimi", "tatbikat" ve "terör saldırısı" yapıldığını düşünerek, hareket ettiklerini beyan ettiklerini hatırlatan savcı, aynı saatlerde ülke genelinde FETÖ mensubu 8 binin üzerinde askeri personel tarafından darbe girişimine kalkışıldığını, 200'den fazla insanın şehit, yaklaşık 3 bin kişinin de gazi olduğunu hatırlatarak, "Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki olayların da darbe girişimine yönelik olduğu anlaşılmıştır." dedi.

Olay günü, Jandarma Okullar Komutanlığı'nda görevli olmadıkları halde kışlaya gelen askeri personelin de bulunduğunu ve bazı personelin ise başka birliklere giderek, darbe girişimine karıştıklarını beyan eden iddia makamı, sanıkların eylemlerinin mevcut deliller ışığında sabit olduğunu dile getirdi.

Savcı 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi

Savcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlatan iddia makamı, sanıkların eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçu kapsamında değerlendirilmesinin yeterli olacağını bildirerek tutuklu 31 sanığın, söz konusu suçlama gereği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Müebbet hapsi istenen sanıklar arasında dönemin Jandarma Okullar Komutanı eski tuğgeneral Sadık Köroğlu ve eski tabur komutanı Tarık Görener de bulunuyor.

Savcı ayrıca, sanık Fazıl Aygün hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Özkan Darendeli hakkında da Ankara İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz'ı alıkoyduğu gerekçesiyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talebinde bulundu.

Savcı ayrıca, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini de talep etti.

Ara karar

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 31 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıklara ve avukatlarına süre verilmesine karar veren mahkeme, 18-29 Haziran tarihleri arasında görülmek üzere duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA