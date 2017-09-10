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Jandarma karakoluna terör saldırısı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Duru Jandarma Karakoluna terör örgütü mensubu tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi.

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Jandarma karakoluna terör saldırısı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Duru Jandarma Karakoluna terör örgütü mensubu tarafından bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında bir askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde Duru Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik 33 ACF 42 plakalı kamyonet içerisindeki bir terörist tarafından saat 05.50 sıralarında patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısında bulunulduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle yolda 10,5x11 metre genişliğinde, 5,2 metre derinliğinde çukur oluştuğuna işaret edilen açıklamada, "Karakolun patlayıcı yüklü araç saldırılarına karşı Diyarbakır-Bingöl karayolu güzergahından 75 metre uzağından geçecek şekilde geçmiş dönemde değiştirilmesi, beton blok ve akordeon engel sistemleriyle karakolun fiziki ve güvenlik tedbirlerinin artırılması, olay öncesinde elde edilen istihbari bilgiyle personelin ikaz edilerek farkındalığın artırılması sonucunda meydana gelen terör saldırısında sadece kule nöbetçisi olan personel kulak altı bölgesinde oluşan kesik nedeniyle hafif şekilde yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaralı askerin Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği, olay yeri incelemesinde bir teröristin öldüğünün belirlendiği, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Etiketler: teröristler, terör saldırısı, PKK, lice, karakol saldırı, Diyarbakır
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