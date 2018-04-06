Jandarma, kaçakçılara geçit vermiyor

Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütlerine finans kaynağı olmasının yanı sıra vergi kayıplarına yol açan ve insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden kaçakçılık suçlarıyla etkin mücadeleyi sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen yıl düzenlenen 7 bin 499 uyuşturucu operasyonunda, 11 bin 35 şüpheli yakalandı.

Son iki yıl kıyaslandığında jandarma birimlerinin operasyon sayısında yüzde 39, zanlı sayısında yüzde 46 oranında artış oldu.

Yapılan aramalarda, 107 ton 411 kilogram esrar, bir ton 813 kilogram eroin, 124 kilo 798 gram metamfetamin, 55 kilo 210 gram bonzai, 22 kilogram afyon, 6 kilo 815 gram morfin, 421 bin 687 captagon hap, 133 bin 204 ecstasy hap, 73 bin 112 tablet sentetik ecza ve bin 258 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

Jandarma birimlerince geçen yıl yasa dışı ekim yapılan yerlere yönelik düzenlenen 2 bin 88 operasyonda ise bin 989 kişi gözaltına alındı. Bir önceki yılla kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 11 azalma, şüpheli sayısında yüzde 18 artış yaşandı.

Operasyonlarda yakalanan 15 milyon 839 bin 398 kök kenevir ve 2 milyon 193 bin 342 kök haşhaş bitkisi imha edildi.

Petrol, tütün ve kaçak içki operasyonları

Petrol ürünleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen bin 168 operasyonda ise bin 384 kişi gözaltına alınırken, bir ton 391 litre akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Söz konusu rakamlar 2016 ile karşılaştırıldığında operasyon sayısında yüzde 58, şüpheli sayısında yüzde 66 ve ele geçirilen akaryakıt miktarında yüzde 50 artış olduğu anlaşıldı.

Tütün ve alkollü içki kaçaklığıyla mücadele kapsamında geçen yıl düzenlenen 6 bin 196 operasyonda, 7 bin 213 şüpheli yakalanırken, 20 milyon 267 bin 319 paket sigara 284 bin 486 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kalpazanlara geçit yok

Sahte para üreten ve bunları piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik geçen yıl düzenlenen 430 operasyonda, 551 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, yüzde 64'ü Türk lirası, yüzde 26'sı ABD doları, yüzde 3'ü avro ve yüzde 7'si diğer ülke parası olan 57 bin 859 sahte para ele geçirildi.

3 bin 305 silah

Silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar ise geçen yıl da hız kesmeden devam etti.

Bu kapsamda düzenlenen 161 operasyonda 344 şüpheli yakalandı, 2 bin 515 uzun namlulu, 790 kısa namlulu silahla 700 bin 721 mühimmat ele geçirildi.

Bir önceki yılla kıyaslandığında geçen yıl ele geçirilen silah miktarında yüzde 83, mühimmat miktarında ise 24 kat artış oldu.

Jandarma birimlerince ayrıca 2017'de 150 organize suç olayına müdahale edilirken, bin 836 şüpheli de gözaltına alındı.

Terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan 40 operasyonda da 185 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA