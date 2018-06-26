Jandarma helikopterleri seçimde 48 bin 172 oy taşıdı

İçişleri Bakanlığı'nın "Seçim Tedbirleri Genelgesi" kapsamında, yurt genelinde özellikle terörle mücadelenin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde oy kullanmasının, seçimin huzur ve güven ortamında yapılmasının, seçim ve sandık güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbiler alındı.

Seçim görevlileri ve oy pusulaları il seçim kurullarına Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle taşındı.

150 saatlik uçuş gerçekleştirildi

Bu kapsamda Muş, Bitlis, Diyarbakır, Van, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Siirt ve Mardin'e bağlı 167 köy ve mahallede kurulan 274 sandıkta kullanılan 48 bin 172 oy, Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 Sikorsky, MI-17 ve AS-532 Cougar tipi genel maksat helikopterleriyle toplamda 150 saatlik uçuşla güvenli bir şekilde nakledildi.

11 milyon seçmenin güvenliğini 144 bin personel sağladı

Yurt genelinde Jandarma sorumluluğundaki 38 bin 38 sandık bölgesindeki 53 bin 828 sandıkta oy kullanan 11 milyon 615 bin 231 seçmenin güvenliği, 108 bin 500 jandarma ve 35 bin 500 güvenlik korucusu/gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 144 bin personelle sağlandı.

Ayrıca seçimi takviye etmek amacıyla toplam 3 bin jandarma personeli, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde görev yaparak seçimin huzur içinde gerçekleşmesini sağladı.

Kaynak: AA