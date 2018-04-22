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Buradasınız : » » Jandarma Genel Komutanlığı'ndan çocuklar için klip

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan çocuklar için klip

Bu kez minikler trafik kontrolü yaptılar, ihbara gittiler. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan klibi yayınladı.

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Jandarma Genel Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir klip yayınladı, çocukların bayramını kutladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'ün sözleriyle seslendiler Minik kahramanlara...

“Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısınız. Yurdu asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. ”

Birbirinden güzel çocuklar, jandarma kıyafetleri içinde görevlerini en iyi şekilde yaptı. Bu kutsal görev, geleceği inşa edecek olan miniklerle daha da güzelleşti. 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: jandarma, 23 nisan
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