Jandarma Genel Komutanlığı davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, avukatlar ve müştekiler hazır bulundu.

Sanık ve avukatlarının tahliye ve diğer taleplerinin alınmasından sonra Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Köksal, mahkeme heyetinin oy birliği ile aldığı kararları açıkladı.

Başkan Köksal, davaya katılma talebinde bulunan 15 Temmuz gazileri ile TBMM, Jandarma Genel Komutanlığı, Başbakanlık, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Hazine Müsteşarlığının taleplerinin kabul edildiğini bildirdi.

Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu gerekçesiyle Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılanan sanık eski kurmay yarbay Ertuğrul Terzi'nin dosyasının, mevcut dava dosyasından ayrılmasına ve yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmesine karar verildi.

Kararın ardından davanın sanık sayısı 243'e düşerken, tutuklu yargılan 12 sanık hakkında da tahliye kararı verildi.

Buna göre, Mustafa Tavukçu, Mehmet Kürşat Yaman, Yakup Acar, Bora Polat, Yusuf Ziya Şimşek, Sinan Çekim, Abdullah Çevik, Mustafa Kemal Yaraş, Sıtkı Çam, Abdülbaki Kesimci, Erdem Küçük ve Mehmet Kurnaz'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

Davanın görülmesine 28 Mayıs'ta devam edilecek.

Kaynak: AA