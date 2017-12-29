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Jandarma FETÖ şüphelilerini kovalamaca sonrası yakaladı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırı yasa dışı olarak geçme girişimindeki 2 FETÖ şüphelisi ile zanlılara yardım ettiği belirlenen göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

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Jandarma FETÖ şüphelilerini kovalamaca sonrası yakaladı

Alınan bilgiye göre, 2 FETÖ şüphelisinin Yunanistan'a kaçmak için İstanbul'dan Edirne'ye geleceği bilgisini alan jandarma, Eskiköy köyü yolu üzerinde beklemeye başladı. Plakaları bilinen stabilize yola sapan 2 otomobilin sürücüleri jandarmayı görünce kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu F.Ö'nün idaresindeki ticari taksi, sürücüsüyle yakalandı. Park halinde köy içinde terk edilen diğer aracın sürücüsünün de S.B olduğu tespit edildi.

Jandarma, köy içinde yaptığı aramada dere yatağına gizlenmiş FETÖ şüphelilerini yakaladı. Savcı, ByLock kaydı bulunan ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışırken ihraç edilen B.A ile FETÖ'yle ilişkisi olan şirketlerde çalıştığı tespit edilen A.A.'nın, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan", F.Ö'nün ise "Göçmen Kaçakçılığı ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yardım ve yataklık yapmak" suçlarından gözaltına altına alınması talimatını verdi.

Firari sürücü S.B'nin aranmasına devam ediliyor.

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