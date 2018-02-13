Jandarma Elazığ'da kaçakçılara göz açtırmadı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca 2017 yılında toplumun barış ve istikrarını bozan, kamu otoritesini tehdit eden, organize ve bireysel olarak işlenen başta uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere silah, mühimmat, akaryakıt, sigara, içki, tarihi eser ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik toplam 546 operasyon yapıldığı bildirildi.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında narkotik köpeklerinin de katıldığı yol kontrolü, aramalar ve planlı operasyonlar neticesinde 383 kilogram esrar ve 62 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, vergi kaybının önlenmesi, insan sağlığının korunması, terör ve organize suç örgütlerinin finansmanının engellenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesine yönelik olarak da yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı 41 bin 100 karton sigara, 12 bin litre şarap ve 4 bin litre akaryakıt ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlemesine yönelik de çalışmalar gerçekleştirildiğine işaret edildi.

"400 yabancı uyruklu kişi yol kontrol ve arama faaliyetlerinde yakalanmış ve haklarında adli işlem yapılmıştır. Tarihi çok eskilere dayanan kentte tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında 482 tarihi eser ele geçirilirken, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan planlı faaliyetlerde de 14 silah bulunmuştur.

Müdahale edilen bu olaylarla ilgili 609 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, kaçakçılık olaylarına karışan şahıslara 2 milyon 31 bin 502 lira para cezası uygulandı."

Kaynak: AA