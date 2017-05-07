  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

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Jandarma 'drone' takibiyle suçlulara göz açtırmıyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde havadan da "drone" ile takip yaparak suçlulara göz açtırmıyor.

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Jandarma drone takibiyle suçlulara göz açtırmıyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde havadan da "drone" ile takip yaparak suçlulara göz açtırmıyor.

Suç ve suçlularla mücadelede teknolojik imkanlardan yararlanan jandarma ekiplerinin havadaki gözü drone oldu. Arama ve takiplerde drone kullanan jandarma ekipleri, ihtiyaç duyulduğunda 500 metre yüksekliğe çıkabilen ve 7 kilometre uzağa gidebilen drone sayesinde kontrol noktalarından kaçmaya çalışanları kolaylıkla tespit ediyor.

Uygulama noktalarını fark ederek araziye kaçan veya aracını park edip bekleyen şüpheliler ile araçların plakaları drone ile tespit edilerek sorgulaması yapılıyor. Şüpheli bir durum belirlendiğinde ise bölgeye devriye ekip gönderiliyor.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, zaman zaman uygulama noktasındaki çalışmaları denetleyerek, drone uygulaması hakkında personelden bilgi alıyor.

"Gerekli tedbirler önceden alınıyor"

Vali Yurtnaç, jandarmanın arama tarama ve takip çalışmalarında kullanması için drone aldıklarını söyledi.

Drone ile kontrol noktasına gelmeden araçların daha önceden kontrol edildiğini anlatan Yurtnaç, "Şüpheli bir durum görüldüğünde ekiplerimiz bu araçları durduruyor. Gerekli tedbirler önceden alınıyor." dedi.

Amaçlarının halkın güven içerisinde yaşamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Yurtnaç, "Drone ile sadece karayolunda değil, arazideki arama çalışmalarında ve toplumsal olayların görüntülenmesinde de çalışmalar yapıyoruz. Teknolojinin sunduğu nimetleri kullanıyoruz. Nasıl bomba ve uyuşturucu köpeklerimiz varsa drone da bu çerçevede toplumsal olayların kontrol edilmesinde ve güvenliğin sağlanmasında kullanılıyor." diye konuştu. AA

Etiketler: yozgat, drone, yol kontrolleri
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