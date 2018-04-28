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Jandarma Balıkesir'de 31 göçmene geçit vermedi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmeni yakalandı.

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Jandarma Balıkesirde 31 göçmene geçit vermedi

Balıkesir İl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde deniz kıyısından bir şişme botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan göçmenlere operasyon düzenledi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 Suriye, 2 Senegal, 8 Angola, 5 Güney Afrika, 3 Togo ve 1 Gabon uyruklu göçmen  bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirilen 31 göçmene yemek, giyim ve ilaç gibi insani yardımların yapılmasının ardından yasal işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi’ne gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: jandarma, göçmen, balıkesir
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