Jandarma, 3 Atak helikopteriyle gücüne güç kattı

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, helikopter ve araçlarla gücüne güç katmaya devam ediyor.

Atak helikopterleri ile başarılı operasyonlara imza atan ve teröre darbe üstüne darbe indiren Jandarma, son olarak filosuna kattığı 1071 Alparslan, 1299 Osmangazi ve 1453 Fatih isimli Atak Helikopterleriyle artık daha güçlü.