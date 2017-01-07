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Buradasınız : » » JAK timlerinin şehitlere özel gösterisi nefes kesti

JAK timlerinin şehitlere özel gösterisi nefes kesti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

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JAK timlerinin şehitlere özel gösterisi nefes kesti

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

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İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen meşaleli kayak gösterisinde, JAK timleri ellerindeki meşalelerle zirveden inerek, kayak merkezinin pistinde demirden yazılan "Ruhunuz şad olsun" yazısını ateşledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, izledikleri meşaleli gösterinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Arslan, gösteri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, canını vatan için düşünmeden feda eden ecdada ve onların torunlarına rahmet dilediğini söyledi.

Ecdattan aldıkları emaneti birlik ve beraberlik içerisinde gelecek nesillere teslim edeceklerini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Gençliğimizin, ecdadın bu ülkeyi ne kadar zor şartlarda vatan yaptığını ve vatan olarak bıraktığını bilmelerini, algılamalarını ve bu algıyla da geleceği kurmalarını istiyoruz. Nitekim bunu gençlere iyi aşıladığımızı düşünüyoruz. 15 Temmuz'da gençler millet olma şuuruyla sokaklara çıktılar ve 'Ecdad nasıl şehit olmuş, bu vatanı bu toprakları bize yurt olarak bırakmışsa biz de bunu gelecek nesillere taşıyacağız' dediler. Ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah biz de onlardan aldığımız emaneti gelecek nesillere birlik ve beraberlik içerisinde teslim edeceğiz."

Kayak gösterisini, Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beğribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ın yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş da izledi.

Etiketler: sarıkamış harekatı, sarıkamış, Kars, jak timleri
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