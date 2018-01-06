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JAK timleri şehitler için meşaleli kayak gösterisi düzenledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak, JAK timlerince Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen meşaleli kayak gösterisini izledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 20:47



