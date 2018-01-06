  • 06 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.735
    EURO 4.499
  • BIST 116637.94
    ALTIN 158.512
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » JAK timleri şehitler için meşaleli kayak gösterisi düzenledi

JAK timleri şehitler için meşaleli kayak gösterisi düzenledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak, JAK timlerince Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen meşaleli kayak gösterisini izledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
JAK timleri şehitler için meşaleli kayak gösterisi düzenledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen meşaleli kayak gösterisinde, JAK timleri ellerindeki meşalelerle zirveden inerek, kayak merkezinin pistinde demirle yazılan ve gazlı bezlerin sarılı olduğu "Sarıkamış 103. yıl" yazısını ateşledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, izledikleri meşaleli gösterinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayak gösterisini, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beğribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy'un yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda kişi ilgiyle izledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Bak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER