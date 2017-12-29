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Buradasınız : » » İzmit'te kağıt deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmit'te kağıt deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmit'te Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir kağıt deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın hasara neden oldu.

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İzmitte kağıt deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmit Sanayi Mahallesi Öz Baki Sokağı'nda bir kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ofset baskı işleri yapan firmaya ait depoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, firmanın diğer kısımlarıyla deponun yanındaki otomobil bayisinin servis bakım bölümü ve gıda ürünleri fabrikasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıca belediyelerden tankerlerle itfaiye ekiplerine su takviyesi yapıldı.

Yangını, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yapıyor.

Bu arada Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Vali Yardımcısı Dursun Balaban da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, kağıt fabrikası, izmit
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