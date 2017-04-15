İzmit'te 'Huzur' uygulaması

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz'ın koordinesinde, İzmit'teki 24 farklı noktada 412 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 4 bin 57 kişi sorgulanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi ile üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi ve telsiz kanununa muhalefet ettiği ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Trafikteki 677 aracı kontrol eden polis ekipleri, hakkında işlem yapılan 32 sürücüye toplam 15 bin 902 lira para cezası uyguladı.

Aramalarda narkotik köpeği de kullanıldı.

Ekipler, 9 iş yeri hakkında da çevreye rahatsızlık, ruhsatsız çalışma, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'a muhalefet, internet kafede 12 yaşından çocuk bulundurmaktan idari ceza tutanağı düzenledi. AA