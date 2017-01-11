İzmirliler şehit Sekin'in köpeği Zeytin'i unutmadı

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in bakımını üstlendiği sokak köpeği Zeytin'e vatandaşlar sahip çıktı.

Çatışma sırasında Sekin'in yanında olduğu güvenlik kameralarında görünen Zeytin için vatandaşlar, saldırının gerçekleştiği İzmir Adliyesinin C kapısı yanındaki polis noktasına köpek kulübesi, mama ve yemek tası bıraktı.

"Fethi ağabeye ne kadar teşekkür etsek az"

Şehit Sekin'i tanıyan adliye çalışanı Tuğberk Mümtaz Bozkurt, "Fethi ağabeyle her sabah merhabalaşıyorduk. Çok iyi bir insandı. Fethi ağabeye ne kadar teşekkür etsek az, bu kent ve adliye ona çok şey borçlu." diye konuştu.

Şehidin baktığı Zeytin'in, saldırıdan sonra insanlardan uzaklaştığını gözlemlediğini anlatan Bozkurt, vatandaşların Zeytin için kulübe yaptırdığını, birçok kişinin de köpeğe mama getirdiğini ifade etti.

Bu arada, İzmir Adliyesinin C kapısındaki görev yerine, trafik polisi Harun Kesici görevlendirildi. Zeytin'in, trafik akışını sağlayan Kesici'nin yanından ayrılmadığı görüldü.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi, patlamanın yaşandığı yere araçların park etmemesi için demir duba monte etti.

Öte yandan, 5 Ocak'taki terör saldırısının yaşandığı adliyenin C kapısı önündeki polis noktasına gelen vatandaşlar, karanfil bırakıp dua ediyor. AA