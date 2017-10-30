  • 30 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.776
    EURO 4.394
  • BIST 108672.78
    ALTIN 154.28
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'e 750 bekçi alınacak

İzmir'e 750 bekçi alınacak

İzmir'de, Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görevlendirilmek üzere 750 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmire 750 bekçi alınacak

Bekçilik için, askerliğini yapmış ve 30 yaşını aşmamış, en az lise veya dengi okul mezunu Türk vatandaşı erkekler başvurabilecek.

Başvuracakların en az 1,67 metre boyunda, beden kitle endeksinin 18 ila 27 arasında olması isteniyor. Ayrıca adayların, İzmir'de en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.

Başvurular 14-26 Kasım'da ilgili ilçe emniyet müdürlüklerine yapılabilecek.

Adaylar, ilk olarak 7-15 Aralık'ta yapılacak sözlü sınava girecek. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak.

Yazılı sınav, 24 Aralık'ta yapılacak. Bu sınavda başarılı olanlardan kontenjanlara göre asil ve yedek aday listesi oluşturulacak. Sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecek.

Konak'a 140, Karabağlar'a 120, Buca'ya 110, Bornova'ya 100, Karşıyaka'ya 90, Bayraklı'ya 80, Çiğli ve Gaziemir'e 30'ar, Balçova ve Narlıdere'ye 20'şer, Güzelbahçe'ye ise 10 bekçi alınacak.

AA

Etiketler: izmir, bekçi alımı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER