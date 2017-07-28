İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 25 Temmuz'da başlayan ve Manisa'nın Turgutlu ilçesine kadar yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasındaki Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangının dün gece saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışmalarına başladığını belirten Aybal, şöyle konuştu:

"Salı günü çıkan ve yaklaşık 500 hektar alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına 150 ekibimiz müdahale etti. 9 helikopterle 4 uçağın da katıldığı çalışmalarda bine yakın söndürme işçisi, teknik eleman ve muhafaza memuru görev yaptı. Büyükşehir, çevre belediyeler ve diğer kurumlardan da itfaiye ve iş makinesi desteği aldık. Hava iyiye gidiyor ama tabiri caizse sigara dumanı kadar duman kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek."

Bölgede ilk fırsatta enkaz kaldırma çalışmalarını başlatacaklarını ifade eden Aybal, ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarını Şubat 2018'e kadar bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Söndürme çalışmaları sırasında herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını dile getiren Aybal, "Şu anda ne köylümüzde ne de çalışanlarımızda bir yaralanma söz konusu. Ufak tefek dumandan zehirlenme durumlarına da olay yerindeki ambulanslarla müdahale edildi." dedi.

Bayındır ilçesi Lütuflar mevkisinde 25 Temmuz'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmış, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 mahalledeki bazı vatandaşlar tahliye edilmişti. AA