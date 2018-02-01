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Buradasınız : » » İzmir'deki "usulsüz dinleme" davasında müştekilerin beyanları alındı

İzmir'deki "usulsüz dinleme" davasında müştekilerin beyanları alındı

İzmir'de "gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek mahkeme kararıyla usulsüz dinleme yaptıkları" öne sürülen emniyet mensupları hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

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İzmirdeki &quot;usulsüz dinleme&quot; davasında müştekilerin beyanları alındı

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan bazı sanık ve mağdurlar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Mehmet Arif Demir, mahkeme kararıyla 6 ay süreyle dinlenildiğini söyledi. Bu dinlemelerden 3 bin 200 ses dosyası oluşturulduğunu belirten Demir, dinlemeyi yapanlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Müşteki İbrahim Padır da usulsüz olarak dinlenildiğini ve sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müdahil Ömer Aydın, sanık Hamza D.'ye "istihbarat şubeye girmek için ne gibi aşamadan geçtiği"nin sorulmasını talep etti. Tutuksuz sanık Hamza D., polis okulunu bitirdikten sonra "istihbarat seçme" sınavına girdiğini ve kazandığını dile getirdi.

Müşteki Hayati Özcan'ın avukatı Deniz Yiğitceoğlu, atılı suçun FETÖ kapsamında işlendiğinin sabit olduğunu ileri sürdü.

Yiğitceoğlu, tüm sanıkların FETÖ/PDY üyesi olup olmadıkları hususunda araştırma yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişiden gelmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

13 ilde 24 kişi gözaltına alınmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 13 ilde 27 Ocak 2015'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alınmıştı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun hazırladığı iddianamede, müfettişlerce İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yapılan denetimlerde, 2009 ile 2013 yıllarında gerçeğe aykırı belgeler düzenlenerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararları ile çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, üniversite rektörleri, akademisyen, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, üst düzey emniyet mensupları ve gazetecilerin de aralarında olduğu 92 kişinin dinlenildiği bilgisi yer almıştı.

Bu davanın, aynı mahkemede görülen "usulsüz dinleme"ye ilişkin diğer davayla birleştirilmesinin ardından sanık sayısı 40'a yükselmişti. 

Kaynak: AA

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