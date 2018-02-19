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İzmir'deki sahte içki operasyonunda 4 tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kiralanan bir depoda seri şekilde sahte içki üretimi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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İzmirdeki sahte içki operasyonunda 4 tutuklama

Akalan mevkisinde fabrikaların bulunduğu bölgede kiralanan bir depoda fabrika gibi sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ile daha sonra yakalanan bir kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. (26), A.Ö. (34), M.A. (27) ve M.Ö. (26) tutuklanırken, M.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Kemalpaşa ilçesinde fabrikaların bulunduğu bölgede kiralanan bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Şubat'ta operasyon düzenlemiş, M.B. (26), A.Ö. (34), M.A. (27), M.Ö. (26) sahte içkileri şişelerken yakalanmıştı.

Yaklaşık 500 metrekare alandaki depoda yapılan aramada, duvara döşenmiş tesisatla arıtma cihazına bağlı 36 tonluk su tankı, 53 arıtma filtresi, 40 bin boş şişe, 520 litresi şişelenmiş bin 930 litre sahte içki, 2 bin 370 litre etil alkol ve 2,4 litre anason ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: sahte içki operasyonu, izmir
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