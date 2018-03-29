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İzmir'deki raylı sistem hattının yapımını Bakanlık üstlendi

İzmir'de Otogar-Halkapınar raylı sistem hattını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapacak.

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İzmirdeki raylı sistem hattının yapımını Bakanlık üstlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait Otogar-Halkapınar raylı sistem hattının yapımını Bakanlık üstlendi. Konuya dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı"na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Otogar-Halkapınar raylı sistem hattının yapımı eklendi.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı merkez, Karahacılı ve İğdebeli köylerinde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlarda, pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ulaştırma, resmi gazete, raylı sistem hattı, izmir, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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