İzmir'deki orman yangını sürüyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, 7 helikopter, 3 amfibi uçağı, 90 arazöz, 5 dozer ve 20 su tankeri ile müdahale ediliyor.

Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan orman yangını devam ediyor.

Sabah saatlerinde yeniden çalışmalara katılan 7 helikopter ve 3 amfibi uçak ile alevlere havadan müdahale ediliyor. Helikopterler, su dolumunu Ergenli Barajı'ndan yapıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çevre illerden de gelen takviye personel, 90 arazöz, 5 dozer, 20 su tankeri ve yer ekipleriyle söndürme çalışmalarını yürütüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının kısmen kontrol altına alındığını, hava ve karadan söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Yangında yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğü yönünde tahminleri olduğunu ifade eden yetkililer, söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak incelemeyle net sonuçlara ulaşılacağını belirtti. AA