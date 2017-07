İzmir'deki orman yangını Manisa'ya sıçradı

İzmir'in Bayındır ilçesinde önceki gün başlayan ve rüzgarında etkisiyle Manisa'nın Turgutlu ilçesine kadar ulaşan orman yangını geniş bir alanda etkili oluyor. Yaklaşık 40 saattir süren yangına 8 helikopter, 4 amfibi uçağı, 150 arazöz, 18 dozer ve 40 su tankeriyle müdahale ediliyor.

Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Karaköy ve Kabaçınar mahallelerine kadar ulaştı.

Yangının yerleşim merkezlerine yayılma riski üzerine, Karaköy ve Kabaçınar mahallelerinden tahliye edilen yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar Turgutlu Kaymakamlığının girişimiyle ilçede bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Güvenlik nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve üzüntü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

İki mahalleyi tehdit eden yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli önlemler alınırken, mahalle sakinlerinden gönüllülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.

Gece boyunca etkili olan yangına ekipler karadan müdahale ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler ve amfibi uçaklar da söndürme çalışmaları için devreye alındı.

Ergenli Barajı ve Gölmarmara Gölü'nden su dolumu yapan helikopter ve amfibi uçaklar, yangının kontrol altına alınması için yoğun mesai harcıyor.

"Yangında kontrolü sağlamak üzereyiz"

Söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, ekiplerin çalışmalarını helikopterle havadan koordine ediyor.

Yangının tehdit ettiği yerleşim bölgesine gelen Temur, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ancak ekiplerin büyük bir gayretle söndürme çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Gece boyunca ekiplerin uyumadan çalıştığını ifade eden Temur, şöyle konuştu:

"Yangında şu an kontrolü sağlamak üzereyiz. Yangının en etkili olduğu yer Kerpiçli Mahallesi civarı oldu. Yangında can kaybı yok. Tüm mahallelerin girişinde ekiplerimiz hazır bekliyor. Bugün hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangını kontrol altına alacağız. 150 arazöz, 8 helikopter, 4 uçak ve yaklaşık 18 dozer ile müdahale ediyoruz. Şu an net bir şey söylemek için erken ama yaklaşık 500 hektar alan yandı." AA