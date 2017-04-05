İzmir'deki 'Huzur' operasyonunda 69 gözaltı

Türkiye genelinde yapılan "Huzur 4-Türkiye" operasyonu kapsamında İzmir'de 64 ayrı denetim noktasında 11 bin 685 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 69 kişi gözaltına alındı, 51 aranan zanlı yakalandı.

Güvenlik güçlerinin Türkiye genelindeki "Huzur Türkiye-4 Operasyonu" çerçevesinde İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenttin 44 ayrı yerinde arama kontrol noktası oluşturdu.

Jandarma ekiplerinden oluşan 193 asayiş timinin katıldığı denetimlerde 181 devriye müdahale aracı, 913 jandarma personeli görev aldı.

Narkotik köpeklerinin de destek verdiği kontroller, havadan drone aracılığıyla kayıt altına alındı.

Jandarmanın denetimlerinde 10 bin 7 kişin GBT kayıtları incelenirken çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı, 17 kişi ise suç unsuru bulunduğu için gözaltına alındı.

Uygulamalarda 3 bin 239 araçta arama yapıldı, 152 araca cezai işlem uygulandı. Ekipler, işlem uygulanan araçların sürücülerine toplam 52 bin 157 lira cezai işlem uyguladı, 56 araç ise trafikten men edildi.

Operasyon kapsamında kontrol edilen 466 iş yerinden 15'ine ise toplam 35 bin 400 lira cezai işlem uygulanırken, 7'sinin kapatılması için tutanak tanzim edildi.

Polisin denetimleri

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 40 ekip de gece saatlerinde 20 noktada kontrol sağladı. Bu denetimlerde bin 678 kişinin GBT sorgusu yapılırken suç teşkil eden malzeme ele geçirilen 52 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. Ekipler, 223 aracı kontrol ederken bu araçlardan 45'inin sahibine 12 bin 872 lira ceza kesti.

Denetimlerde bir hacizli araç yakalandı, bir tabanca, 12 av tüfeği, 69 mermi, 6 kurusıkı tabanca, 47 gram esrar, 20 gram bonzai, 117 uyuşturucu hap, 17 gram kokain ve 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. AA