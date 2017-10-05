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Buradasınız : » » İzmir'deki FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 28 kişiden 12'si tutuklandı.

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İzmirdeki FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 28 kişiden 12'si hakkında tutuklama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığına verilen ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 12'si "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek grubundan 29 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alınmıştı. 

Etiketler: izmir, fetö
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