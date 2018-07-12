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İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

İzmir'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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İzmirdeki FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 4'ü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise salıverildi.

Şüphelilerin, FETÖ'ye ait hücre evlerindeki öğrencilerden sorumlu oldukları belirtildi.

Ayrıca tutuklanan 4 zanlının, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA

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