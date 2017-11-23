İzmir'deki FETÖ hücresi çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturmada emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda örgütün İzmir'de halen aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

FETÖ'nün örgütü canlı ve diri tutmak için yapılanmaya gittiğini tespit eden ekipler, para toplayan, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den gelen emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen yeni bir hücre yapılanmasını belirledi.

"Gaybubet evleri" diye tabir edilen örgüt evlerinde sahte kimlikle birçok örgüt mensubunun barındığı, soruşturmalar kapsamında arandığı tespit edilen şüphelilerin de bulunduğunun belirlenmesi üzerine İzmir merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

7'si örgütün gizli evleri olarak bilinen "gaybubet evleri" olmak üzere 60 adrese yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 53 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'sinin firari olarak arandığı ve örgüt içinde üst düzeyde sorumlu olduklarının değerlendirildiği bildirildi. Gözaltına alınan S.K'nın ise örgütün "İzmir sorumlusu" olduğu öğrenildi.

Lüks yaşamları dikkati çekti

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, 54 bin ABD doları ve 115 bin lira ele geçirildi.

"Gaybubet evleri"nde kalan bir sorumlunun, Emniyet Müdürlüğüne giderek, örgüt üyelerinin lüks bir hayat sürdükleri ve bir kişinin aylık harcamasının yaklaşık 40 bin lira olduğuna ilişkin ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Örgüt mensupların aileleriyle kaldıkları evler ile "gaybubet evleri"nin kiralarının fahiş fiyatlarda oldukları, rezidanslarda ev kiralandığı, bu kişilerin lüks restoranlarda ve kafeteryalarda yüksek rakamlarda harcamalar yaptıkları, lüks arabalara bindikleri, pahalı kıyafetler ve ayakkabılar kullandıkları tespit edildi.

FETÖ'nün ByLock yerine yeni bir haberleşme sistemi kullandığı belirlendi. Buna göre gözaltına alınan kişilerin bu sistem üzerinden haberleşmelerini sağladığı öğrenildi. Ekipler yeni sistemi deşifre etmek için araştırmalarına devam ediyor.

Şüpheliler, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA/İHA