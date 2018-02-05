İzmir'deki FETÖ davasında sözde 'sıkıyönetim komutanları' hakim karşısında

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu 280 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Bazı tutuklu sanıklar bir önceki duruşmada savcı tarafından verilen kısmi mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı, sanıkları uzun süredir dinlediklerini belirterek ayrıntıya girmeden sadece mütalaaya yönelik savunma yapmaları ve buna dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, mütalaaya ilişkin avukatının yazılı savunmasını mahkemeye sunduğunu, bu savunmanın yeterli olduğunu ve sözlü savunma yapmayacağını belirterek beraatini talep etti.

Sözde "sıkıyönetim komutan yardımcısı" ilan edilen eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, hakkındaki suçlamaları reddederek sorumlu olduğu tugayın darbe girişimine iştirak etmediğini iddia etti.

Başol, sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce verilen görevlendirmenin bilgisi ve iradesi dışında olduğunu ileri sürerek savunmasına şöyle devam etti:

"Darbe girişimi gecesi kışlaya gidişim birlikleri kontrol amaçlıdır. Eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır (ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı) ile darbe girişiminden birkaç gün önce İzmir'e geldiğinde yaptığımız görüşme başka anlamlar taşımamaktadır. Mutat olan birlikler arasında yapılan görüşmedir. İddia makamı bu görüşmeye şüpheyle bakmaktadır. Teşkilat değişikliği uygulamaları üzerine konuşuldu. Darbe girişimine iştirak ettiğimize dair tanık ifadeleri yoktur. Darbe girişimi gecesi tugaya gelmem komutanlık sorumluluğu gereğidir. Sorgulanması gereken gelmeyecek olmamdır. Darbe girişiminin ertesi gün gözaltına alındık. İhraç edildik. Yargılama devam etmesine rağmen aleyhimize yazılar yazıldı. Çocuklarımın FETÖ iltisaklı okullarda okumasına ilişkin daha önce savunma yapmamıştım. FETÖ iltisaklı olduklarına dair hiçbir bilgimiz olmadı. Emare görseydik kesinlikle göndermezdik."

Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.

Kaynak: AA