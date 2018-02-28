İzmir'deki FETÖ davasında kapatılan Zaman gazetesi temsilcisine hapis cezası

İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Yazgan ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Vahit Yazgan'a verdiği 10 yıl 6 aylık hapis cezasını, duruşmalardaki iyi hali ve suçtan pişmanlık duyması nedeniyle 8 yıl 9 aya indirdi. Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Ağustos 2016'da Zaman gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Yazgan, iş adamlarıyla gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Vahit Yazgan hakkında "terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA