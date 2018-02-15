İzmir'deki FETÖ davasında 3 sanığa hapis cezası verildi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan aralarında Şirincan Restoran'ın sahibinin de bulunduğu 3 sanığa hapis cezası verildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şirincan Restoran'ın sahibi Ömer Şimşek, tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Gencer, Mustafa Karaca ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, 3 sanığın da FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işledikleri yapılan yargılamadan anlaşıldığından Şimşek, Gencer ve Karaca'nın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması, Şimşek'in tutuklukta geçirdiği süre, bu sanığa istenen ceza miktarı ve sabit ikametgah sahibi olması nedeniyle tahliyesine karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanıklar, bilerek ve isteyerek suç işlemediklerini ileri sürerek beraatlerini talep etti.

Gencer ve Karaca'ya "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunun alt sınırı olan 5 yıl ceza veren mahkeme heyeti, sanıkların örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla örgüte yardım eden kişi olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yardımın niteliği ve kapsamı dikkate alınarak indirime gittiği cezayı 1 yıl 8'er ay hapse indirdi.

Daha sonra Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince cezayı yarı oranında artırarak 2 yıl 6'şar aya çıkartan heyet, duruşmalardaki iyi halini dikkate aldığı iki sanığa ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, aynı suçtan 6 yıl hapis cezasına mahkum ettiği Şimşek'in cezasını TCK'nın ilgili maddesi gereğince yarı oranında indirerek 3 yıla, sonra da TMK'nın ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 4 yıl 6 aya çıkardı.

Heyet, Şimşek'in "yargılamadaki olumlu tutum ve davranışları ile sabıkasız oluşu, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası ıslah edici etkisi" nedeniyle, cezayı 3 yıl 9 aya düşürerek sanığın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1989'da Kur'an-ı Kerim öğretilmesi amacıyla kurulan ancak daha sonra FETÖ/PDY'nin ele geçirdiği Raif Cilasun Eğitim ve Kültür Vakfına yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2016'nın ekim ayında Şirincan Restoran'ın sahibi Ömer Şimşek, Ali Gencer ve Mustafa Karaca'yı gözaltına almıştı.

Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, 3 sanık hakında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

Kaynak: AA