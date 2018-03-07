İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tanık olarak ifade veren E.D., FETÖ/PDY'ye yönelik başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu, olay tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalıştığını söyledi.

E.D., 2006'da meslek hayatına başlamasının ardından 2007'de istihbarat şubede çalıştığını belirterek, bu birime FETÖ'nün talimatıyla değil mülakat sonucu girdiğini ileri sürdü.

Askeri casusluk soruşturmasında aktif görev almadığını, önleme dinlemesi yapmadığını dile getiren E.D., amirlerinin talimatı doğrultusunda asker kökenli şüphelilerle ilgili topladığı bilgileri ilgili birimlere aktardığını, bununla ilgili herhangi bir bilgi notu hazırlamadığını, şubesindeki örgüt mensuplarından talimat almadığını iddia etti.

Görev yaptığı yıllarda, biriminde bir FETÖ yapılanması olduğunu belirten E.D., istihbarat şubesinin "FETÖ abisi"nin polis memuru A.Y. olduğunu, zaman zaman A.Y.'ye himmet adı altında para verdiklerini, bekarken kaldığı örgüt evinde bu dosyanın sanıkları Selçuk Küçükarslan ile Seyfullah Özdemir'in de olduğunu öne sürdü.

"FETÖ'deki tedbir anlayışını iyi biliyorum"

Mahkeme Başkanı'nın, "Tutuklu sanık eski İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın'ın FETÖ ile bağlantısı hakkında ne biliyorsun?" sorusuna E.D., "FETÖ'deki tedbir anlayışını iyi biliyorum. Taner Aydın da hem akademili hem de amir olduğundan onun örgütle bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum çünkü tedbir gereği bunları bilemezdik ancak FETÖ ile ilişkili polis memurlarını bilirim" cevabını verdi.

Tanık H.İ.D., 2000-2013 yıllarında istihbarat şubede çalıştığını, sanıkların örgütle bağlantısıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya 9 Mart Cuma günü devam edilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA