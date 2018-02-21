  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davası

İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davası

FETÖ mensuplarınca sahte delil üretilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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İzmirdeki askeri casuslukta kumpas davası

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık M.A.A. "mahrem imam operasyonunda" yakalandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak ifadesine başvurulduğunu, polislere "sohbet abiliği" yaptığını, dosyanın sanıklarından İsmail Ş'nin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in kitaplarını okudukları sohbetlere katıldığını söyledi.

Sohbete katılan kişiler "kaçmasın" diye toplantılara ara verilmediğini anlatan tanık, "Sohbete katılan kişilerin başka bir şey düşünmesine fırsat verilmemesi için sohbetler sık yapılıyordu. Katılmayanlar uyarılıyordu." dedi.

Tutuksuz sanık Y.T, tanığa "Ast-üst ilişkisi örgüt içerisinde nasıl oluyor? Fişlemeler nasıl yapılıyor?" sorusunu yöneltti. Tanık ise bu konuda fazla bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Tanık çilingir İ.S. 2012 yılı haziran ayında iş yerine 2 polisin geldiğini, bir kapı açılacağını söylediklerini belirterek, gittiklerinde evin önünde 5-6 kişi olduğunu, kapıyı açarken kişilerin kamerayla görüntü kaydı aldığını ifade etti.

Tanık çilingir, kapı açma işleminden sonra polislerin kendisine boş bir tutanak imzalattıklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.  

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, izmir, FETÖ davası, fetö
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