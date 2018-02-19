İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, mevcut dosyaya bir dosya daha eklendiğini, sanık sayısının 92'ye yükseldiğini bildirdi.

Tutuksuz yargılanan eski polis Resul Zengin, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi örgütle mücadeleyi kendi imkanlarıyla yaptığını, 15 Temmuz sonrasında da ikinci darbe söylentileri çıktığında görevli polis arkadaşlarıyla istihbarat paylaştığını ileri sürdü. Zengin, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Tutuklu sanık eski merkez valisi Ahmet Pek de ByLock ve Bank Asya'da çok eskiden hesabı bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

Kaynak: AA