İzmir'deki "askeri casusluk" davasında sanıklar hakim karşısında

"Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, 5 Ocak'ta savunmasına başlayan tutuklu sanık Yılmaz Şen, hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma yapmaya devam etti.

Hakındaki "üniversite ağabeyi" suçlamasını reddettiğini, "Sarmaşık" kod adlı gizli tanığın kendisine iftira attığını ve kapatılan Bank Asya'ya ilişkin detaylı savunmayı daha önce yaptığını hatırlatan Şen, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) gelen rapora bakıldığında, ticari ve bireysel bankacılık hareketliliğin rutin olduğunu ve yasal olmayan herhangi bir işlem olmadığını ileri sürdü.

Soruşturma aşamasında emniyet mensuplarınca evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde suç unsuru olabilecek herhangi bir delile ulaşılmadığına ilişkin tutanağın kendisine ulaştığını dile getiren Şen, incelenen sosyal medya hesaplarında da şüpheli bir duruma rastlanılmadığını iddia etti.

Şen, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock'u yoğun bir şekilde kullandığının" tespitine ilişkin, kendisinin de eşinin de bu programı kullanmadığını öne sürdü.

Sanık Şen, uzun süredir tutuklu olduğundan mağduriyet yaşadığını belirterek tahliyesini istedi.

102 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamaları

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

Bugün görülen FETÖ/PDY davaları ise şunlar;

Kaynak: AA

