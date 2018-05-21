İzmir'deki ana FETÖ davasında 104 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'de darbe teşebbüsünde bulunan 280 FETÖ/PDY sanığının yargılandığı davada, mahkeme 137 kişi hakkındaki kararını açıkladı.
104'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 21 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast suçundan 20 yıl hapis cezası, 31 kişi hakkında da terör örgütü üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklar arasındaki bazı isimler şöyle:
- Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraraslan
- Eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen
- Eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol
- Eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur
- Eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün
- Eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka
- Eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş
Kaynak: TRT Haber, DHA, AA