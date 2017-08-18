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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Tire ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

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İzmirde zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tire - Selçuk karayolunun Yuvalı Mahallesi yakınlarında, Hüseyin Tekeloğlu yönetimindeki 35 YMS 81 plakalı motosiklet ile Ali Kırılmaz yönetimindeki 45 SA 2340 plakalı otomobil ve Harun Metiner yönetimindeki 35 UT 746 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç ve motosiklet sürücüleriyle Hatice, İbrahim ve Halit Bilal Kırılmaz yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Etiketler: izmir, zincirleme trafik kazası
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