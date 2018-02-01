  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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İzmir'de yol verme kavgası: 3 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, trafikte yol verme tartışması kanlı bitti. Otomobil sürücüsü O.B., diğer otomobildeki 3 kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

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İzmirde yol verme kavgası: 3 yaralı

Güneşli Mahallesi 525 Sokak'ta dün saat 21.30 sıralarında  meydana gelen olayda, plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından inen O.B., diğer otomobildeki Yunus P. (20), Yahya A. (20) ve İsa A. (25)'yı bıçakladı. Yaralanan 3 kişi, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan O.B., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Etiketler: izmir, yol kavgası
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