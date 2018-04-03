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Buradasınız : » » İzmir'de yakalanan terör örgütü üyeleri atış talimi yapmış

İzmir'de yakalanan terör örgütü üyeleri atış talimi yapmış

İzmir'de bombalı ve silahlı eylem hazırlığındayken hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlının, Buca'da atış talimi yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü TKEP/L üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra dün tutuklanan İbrahim A. ile E.Ö.'nün, Buca ilçesindeki boş bir arazide yaptıkları atış taliminin görüntüleri tespit edildi.

Görüntülerde, Buca ilçesinde olduğu belirlenen bir bölgede eski model bir arabanın yanında duran iki zanlı, sırayla nişan aldıkları hedefe tabancayla ateş ediyor.

Diz çökerek ve ayakta nişan alan zanlıların rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekiyor.

21 Mart’taki operasyonda gözaltına alındılar

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 21 Mart'taki operasyonunda, terör örgütü TKEP/L'nin hücre evi olduğu belirlenen adreste iki kişi gözaltına alınmıştı.

Adreste yapılan aramalarda kitapların içi kesilerek saklanmış silahlar, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz, asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, TKEP/L, terör örgütü
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