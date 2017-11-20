İzmir'de vapur seferlerine olumsuz hava engeli

Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösteriyor.

İzmir'de rüzgarlı hava nedeniyle 18.20'den itibaren yolcu gemisi seferleri geçici süreyle iptal edildi.

Bostanlı ile Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferleri ise devam ediyor.